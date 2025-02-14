Фильм «Красный шелк»: реальная история, которая определила будущее СССР и Китая

Фото, видео: Кадр из к/ф «Красный шелк», реж. Андрей Волгин 2025 г.

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Картина выйдет в прокат уже 20 февраля.

Историю наших разведчиков, которые 100 лет назад определили будущее Советского Союза и Китая, уже через неделю узнают миллионы зрителей. На большие экраны выходит самая ожидаемая кинопремьера этой зимы — фильм «Красный шелк».

В центре сюжета события, которые разворачиваются в Транссибирском экспрессе по пути из Шанхая в Москву. Что за ценный груз предстояло доставить в Россию и какие еще важные исторические детали оживают в картине — знает корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Китай, 1927 год. Это кадры фильма «Красный шелк». Шанхайская резня. Гоминьдановцы разорвали союз с местными коммунистами и проводят чистки. Массовые аресты, казни и расправы прокатились по всей стране.

С 1923 года Советский Союз помогал и Гоминьдану, и компартии Китая — направил сюда военных советников, поставлял оружие. Вывести отношения на этот уровень помог разведчик — Михаил Бородин.

«Благодаря ему были установлены какие-то дипломатические отношения, торговые отношения, открылась военная академия», — говорит заместитель главного редактора «Российской газеты», историк разведки Николай Долгополов.

Гоминьдановцы распространил влияние на весь Китай. И не захотели делить власть с коммунистами, которые к тому времени уже имели много сторонников. Начались репрессии, разгромлены были и наши консульства.

«Если честно говорить, они были центрами и разведдеятельности. Под крышей консульства работали наши разведчики, и через эти центры шло финансирование партий. Во время восстаний, погромов они старались захватить и захватывали здания и захватывали в плен наших дипломатов», — говорит востоковед, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский.

Одним из тех, кому удалось бежать из Шанхая от гоминьдановцев, был Рудольф Абель — советский разведчик, радист.

«Ему надо было еще и шифры спасать и все прочее. И он пробился к мотоциклу, который где-то стоял во дворе, вскочил на него, развил бешеную скорость, врезался в толпу, которые стояли у входа, размел эту толпу и укатил. Непонятно мне, конечно, каким образом он добрался до Пекина», — говорит заместитель главного редактора «Российской газеты», историк разведки Николай Долгополов.

Но поддержка местных коммунистов не прекратилась. У СССР были свои цели — мировая революция, и нужно было обезопасить границы.

«Шестой съезд компартии Китая был в Подмосковье, но нам не хотелось снимать на политическую тему, я им предложил: а давайте снимем кино, как ехали делегаты, как везли документы к этому съезду, потому что это реально было с приключениями, это было как захватывающий экшен в жизни, в реальных событиях, потому что делегатов останавливала, тормозила, арестовывала партия Гоминьдан, которая была тогда в Китае», — говорит продюсер фильма Вадим Быркин.

Секретные документы везут через всю страну на Транссибирском экспрессе, нашим разведчикам противостоят иностранные шпионы.

«Китай был самым активно развивающимся революционным центром, где действовали десятки разведок. И главный был вопрос: „А куда дальше повернет Китай? Станет ли он прозападным?“ Ведь СССР рассматривал Китай как сферу своих интересов», — рассказывает директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Если до 27-го года разведчики работали под прикрытием посольств, то после Шанхайской резни и разрыва отношений Союз отправил в Китай разведчиков-нелегалов. В их числе Рихард Зорге. Здесь он построил агентурную сеть, которая еще долго приносила плоды. И здесь он доработал шифр советских разведчиков, адаптировал под себя.

«Сначала преобразовывал буквы в цифры, затем цифры суммировал с цифрами из книги из ключа, который был при себе, и затем преобразовывал обратно в буквы, и эту мешанину из букв передавал его связной», — говорит научный сотрудник музея криптографии Егор Ефремов.

Энигма — одна из первых шифровальных машин, которая появилась в 20-е годы прошлого века. Для разведчиков была слишком большой, поэтому ее в основном использовали военные. В правильном порядке выставляли диски, подключали коммутационную панель. А сам процесс шифрования — нажимали на клавишу и выписывали букву, которая загорится. Затем сообщение передавали по радиосвязи. Для расшифровки нужно было в таком же порядке настроить машину.

А как были зашифрованы те самые секретные документы в фильме «Красный шелк» и удастся ли до них добраться шпионам — можно узнать уже 20 февраля. Картина выйдет в прокат на большом экране.