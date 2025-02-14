Выжил чудом: футбольные ворота рухнули школьнику на голову в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ежегодно от падения таких незакрепленных конструкций погибает около 50 человек. А кто должен нести ответственность?

Школьник из Москвы оказался в реанимации после происшествия на спортивной площадке в столичном парке «Яуза». Тяжелые металлические футбольные ворота упали ребенку на голову. Мальчик получил серьезную черепно-мозговую травму и несколько дней провел в больнице.

Нередко подобные случаи заканчиваются трагически. Дети гибнут из-за того, что спортивное оборудование смонтировано с нарушением или совсем не закреплено.

Так, по данным одной из компаний, которая как раз занимается сертификацией, ежегодно от падения футбольных ворот погибают и получают серьезные увечья более 50 человек. Корреспондент «Известий» Евгений Наприенко продолжит тему.

Десятилетний Алекс впервые попал домой после того, как неделю провел в больнице. В реанимационное отделение его доставили из парка «Яуза», где он играл с друзьями.

«Я встал на ворота, отбивал мяч, упали ворота. Я больше ничего не помню дальше», — рассказывает пострадавший мальчик Алекс Подмостков.

Происшествие засняли камеры наблюдения. Двое детей играют друг с другом на футбольном поле. В какой-то момент конструкция падает на землю и придавливает школьника.

«Ребенок падает с такой силой, что теряет сознание. Очнулся в панике, в крови. Зовет маму. Здесь была лужа крови», — рассказывает отец пострадавшего Валерий Подмостков.

Первыми на крики о помощи подоспели охранники парка. Они и вызвали скорую помощь. Медики приняли решение об экстренной госпитализации. Боль была настолько сильной, что реаниматологи погрузили маленького пациента в медикаментозный сон. Первыми, кого Алекс увидел, когда пришел в себя, были родители.

Обследование заняло несколько дней. Первые трое суток мальчик провел в реанимации, и лишь затем его перевели в общую палату. Специалисты объяснили: лишь чудом обошлось без серьезных последствий.

«Сами по себе упали, повредили ребенка. Сломали ему левую часть лица от черепа до низа челюсти. Диагноз — черепно-мозговая травма с переломами множества костей», — рассказывает отец пострадавшего Валерий Подмостков.

Родители Алекса уверены, что сотрудники парка недоследили за спортивным оборудованием. Посетители часто передвигали его по футбольному полю, не спрашивая ни у кого разрешения.

Ворота стоят на входе в парк. Взять их мог любой желающий и унести в любое место. Только после визита следователей доступ к ним ограничили железными конструкциями.

Следователи возбудили уголовное дело. Родители пострадавшего уверяют, что лишь после этого с ними связались представители дирекции парка. Якобы сначала они были готовы оказать семье пострадавшего материальную помощь, но через несколько дней заявили, что решать все вопросы теперь готовы только через суд.

Мы попытались узнать, почему руководство парка изменило позицию. В пресс-службе заявили, что дети сами виноваты в произошедшем, потому что не соблюдали правила безопасности.

«В какой-то момент они, возможно, толкнули, то есть что-то было совершенно с воротами футбольными, и они упали на одного из мальчиков. Не могу сказать, что точно там делали дети, но каким-то образом они упали. Но то, что они стояли у нас по всем правилам и то, что был противовес, это точно», — говорит пресс-секретарь парка «Яуза» Юлия Слободянюк.

И подобные истории далеко не редкость. Только за прошлый год в ряде российских регионов пострадали несколько школьников. Есть даже погибшие. Август 2024-го. Кадры из Нижнего Новгорода. Ребенок раскачивается на верхней перекладине ворот, как на турнике, после чего конструкция падает, прижимая в районе груди и шеи подростка. На помощь подоспели очевидцы, но спасти мальчику жизнь не удалось.

А это Тульская область. Друзья вместо игры в футбол решили перевернуть ворота. Попытались поднять их, но тяжелая конструкция выскользнула из рук. Двое парней успели отскочить, а вот их товарища насмерть придавило воротами. Виновным в гибели ребенка признали сотрудника городской администрации, который должен был следить за состоянием футбольных ворот. Чиновника приговорили к принудительным работам на два с половиной года.

Во всех случаях ворота не были закреплены должным образом. Был ли противовес в столичном парке, сейчас выясняют следователи. А родители пострадавшего школьника готовятся к долгим судебным разбирательствам.