«Трамп разрешил»: догнать Большунова в Италии не смог даже снегоход

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Победу омрачила лишь выходка организаторов турнира с российским флагом, но это останется на их совести.

Александр Большунов одержал уверенную победу в ночном лыжном марафоне на 30 километров, который прошел в Италии. Трехкратного олимпийского чемпиона впервые за три года допустили до соревнований за рубежом. Да еще и под российским флагом.

Как в шутку сказал Большунов, на это он получил «разрешение от Трампа».

Настоящую истерику перед стартом устроили европейские журналисты. А некая организация «Спортсмены за Украину» и вовсе призывала устроить бойкот. Но все это не смогло затмить триумфа нашего спортсмена. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Ночью в свете факелов и фонариков лыжная гонка на 30 километров. Увидеть в этой темноте среди именитых иностранных спортсменов и нашего родного Александра Большунова зрелище и необычное, и непривычное. Это его первый за три года старт за пределами России, когда он накануне отстранения наших спортсменов Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда выступал на этапе Кубка мира в Финляндии. И судя по настрою Сан Саныч приехал в Италию не просто «поторговать» лицом.

Легким этот забег назвать нельзя. Путь едва освещен. У Александра же вообще лишь вспышка от камеры GoPro. Но темп у нашего олимпийского чемпиона невероятный. Он сразу уходит в отрыв. Шведы и итальянцы до последнего пытаются вырваться вперед. Но, пожалуй, единственный кто в концовке гнался за Большуновым — это снегоход.

А вот и финишная черта. Александр Большунов — номер один! 30 километров за 1 час и 18 минут! Россиянина встречает целая толпа. Телефоны, фотоаппараты и камеры направлены только на него.

Часть СМИ и спортсменов сильно удивились заметив в заявке на гонку фамилию россиянина, да еще и с триколором рядом.

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха потребовала отстранить Большунова, а организация «Спортсмены за Украину» и вовсе захотела всеобщего бойкота соревнований. Не в восторге и норвежские лыжники. Но с ними-то все понятно, проигрывать не хочется. Александр же шутливо парирует все вопросы к нему одной фразой.

«Я получил разрешение от самого Трампа», — говорил Большунов.

Но гонку с участием россиянина под родным флагом никто не бойкотировал. Все заявленные участники вышли на лыжную трассу. Эти соревнования не входят в календарь FIS, и не подчиняются их правилам, поэтому участвовать мог любой человек.

И вот что интересно — если еще вчера Европа на фоне разговора Трампа с Путиным покорно переобувалась из антироссийских сапог, в тапочки поудобнее, то сегодня как раз Италия сдала назад. Организаторы в последний момент, когда лыжники уже ушли на дистанцию, убрали из протокола российский флаг рядом с фамилией Большунова. Снова побоялись конкуренции?

«Они не думали, не думали, что он будет выступать так хорошо, как он выступал. А когда он победил, они сказали: „О нет!“ После чего сделали из него нейтрального спортсмена. Это прискорбно. Я думаю, что такое поведение со стороны европейцев и судей подает плохой пример. Но я поздравляю Россию с победой!» — заявил политолог Эрл Расмуссен.

Три года без выступлений прошли для Александра словно бесследно. Самый титулованный российский лыжник вновь показал соперникам в какой он великолепной форме. А зрителям, что итальянский снег скучал по российским лыжам.