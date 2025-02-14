В Госдуме предложили ввести выплаты к официальным юбилеям свадеб

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Денежное поощрение можно будет получить, прожив в браке 30 лет.

Госдума рассмотрит новый законопроект, согласно которому супруги, состоящие в браке более 30 лет, будут поощряться финансово. Об этом заявил депутат Думы от ЛДПР Ярослав Нилов в Telegram-канале.

«Сегодня вносим на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий утвердить выплаты к официальным юбилеям свадеб», — заявил он.

Депутат представил документ, согласно положениям которого супруги получат на жемчужную свадьбу — 30 лет брака — единоразовую выплату в размере 30 тысяч рублей. Каждые следующие десять лет вместе супружеская пара будет получать сумму на десять тысяч рублей больше. Раз в год денежные поощрения подлежат индексации, их размер будет устанавливаться российским кабинетом министров.

Нилов убежден, что подобные выплаты смогут поддержать крепкие семьи с детьми. Долгосрочные брачные узы должны быть замечены и поощрены на уровне государства, уверен депутат. Кроме того, новый законопроект укрепит институт брака и сохранит семейные ценности в России.

К слову, подобные поощрения уже получают в 19 регионах России. Они предусмотрены для супругов, проживших вместе более полувека.

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