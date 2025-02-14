В ногу со временем: звезды на красной дорожке «Вечернего звука»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
На одной сцене с артистами отечественного шоу-бизнеса выступили и исполнители «новой школы».
Попасть в топ-чарт и получить признание — мечта любого начинающего артиста. Современный медиарынок с радостью принимает талантливых исполнителей в свои ряды, а «Вечерний звук» — яркое тому подтверждение.
О чем мечтала автор хита «Сигма-бой» Светлана Чертищева, как будет праздновать 14 февраля IVAN, с кем встречается MARGO и что мотивирует Bearwolf на новые вершины — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Новая звезда российского рунета — Светлана Чертищева. Артистка призналась, что получить признание и популярность она мечтала с самого детства. Юная артистка рассказала, что больше всего в жизни ей нравится позировать фотографам, выступать и давать интервью.
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Одной из самых долгожданных звезд этого вечера была Bearwolf. Певица поделилась не только своими дальнейшими планами, но и призналась — больше всего её мотивируют люди и любовь.
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MARGO же вышла в новом амплуа — видимо, длинные платья она предпочитает только в сопровождении с Филиппом Киркоровым. Но удивило нас не это: оказалось, певица вступила в отношения с Егором Кридом. Неожиданно однако!
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Уже полюбившийся всем IVAN не стал скрывать и рассказал, что День всех влюбленных будет праздновать дома с семьей. Парни, любите жен так же!
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Bahh Tee на вечере был в приподнятом настроении настолько, что ни одна дама не осталась без комплимента от артиста. Как бы отреагировала на это супруга — мы никогда не узнаем.
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