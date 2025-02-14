В ногу со временем: звезды на красной дорожке «Вечернего звука»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На одной сцене с артистами отечественного шоу-бизнеса выступили и исполнители «новой школы».

Попасть в топ-чарт и получить признание — мечта любого начинающего артиста. Современный медиарынок с радостью принимает талантливых исполнителей в свои ряды, а «Вечерний звук» — яркое тому подтверждение.

О чем мечтала автор хита «Сигма-бой» Светлана Чертищева, как будет праздновать 14 февраля IVAN, с кем встречается MARGO и что мотивирует Bearwolf на новые вершины — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.