В ногу со временем: звезды на красной дорожке «Вечернего звука»

Борис Сатаров 396 0
В ногу со временем: звезды на красной дорожке «Вечернего звука»
Эксклюзив

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На одной сцене с артистами отечественного шоу-бизнеса выступили и исполнители «новой школы».

Попасть в топ-чарт и получить признание — мечта любого начинающего артиста. Современный медиарынок с радостью принимает талантливых исполнителей в свои ряды, а «Вечерний звук» — яркое тому подтверждение.

О чем мечтала автор хита «Сигма-бой» Светлана Чертищева, как будет праздновать 14 февраля IVAN, с кем встречается MARGO и что мотивирует Bearwolf на новые вершины — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Новая звезда российского рунета — Светлана Чертищева. Артистка призналась, что получить признание и популярность она мечтала с самого детства. Юная артистка рассказала, что больше всего в жизни ей нравится позировать фотографам, выступать и давать интервью.

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Одной из самых долгожданных звезд этого вечера была Bearwolf. Певица поделилась не только своими дальнейшими планами, но и призналась — больше всего её мотивируют люди и любовь.

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MARGO же вышла в новом амплуа — видимо, длинные платья она предпочитает только в сопровождении с Филиппом Киркоровым. Но удивило нас не это: оказалось, певица вступила в отношения с Егором Кридом. Неожиданно однако!

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Уже полюбившийся всем IVAN не стал скрывать и рассказал, что День всех влюбленных будет праздновать дома с семьей. Парни, любите жен так же!

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Bahh Tee на вечере был в приподнятом настроении настолько, что ни одна дама не осталась без комплимента от артиста. Как бы отреагировала на это супруга — мы никогда не узнаем.

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