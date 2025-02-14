США намерены стать ведущим поставщиком нефти и газа в Индию

Трамп: США намерены занять первое место среди поставщиков нефти и газа в Индию

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Страны планируют плодотворное сотрудничество.

США намерены занять первое место среди поставщиков нефти и газа в Индию. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

«Мы с премьер-министром также достигли важной договоренности в области энергетики, которая позволит вернуть Соединенным Штатам позиции ведущего поставщика нефти и газа в Индию», — сообщил Трамп.

В ходе переговоров с премьер-министром Индии Трамп также условился о совместной добыче и обработке критических минералов. Пошлины на индийские товары в США сравняются с суммой налога против американской продукции в Нью-Дели.

Трамп подчеркнул, что Индия намерена скорректировать нынешнее законодательство таким образом, чтобы внутренний рынок страны открылся для передовых ядерных технологий США. Кроме того, Нарендра Моди пригласил Дональда Трампа в Индию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп хочет восстановить «Большую восьмерку» с участием России.