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Трехкратного олимпийского чемпиона допустили до соревнований под российским флагом, но финишировал он уже без триколора в протоколе.

Радостная новость последнего часа. Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку Moonlight Classic в Италии — это одна из самых престижных европейских гонок.

Буквально за три километра до финиша он значительно вырвался вперед и соперники уже не смогли его догнать.

Важно отметить, что изначально нашего спортсмена допустили выступать под российским флагом. Однако, в ходе соревнований организаторы убрали триколор напротив фамилии Большунова в официальном протоколе.

На протяжении всей гонки Александр был в числе первых. Возможно, поэтому было принято решение не показывать российский флаг в стартовом листе, чтобы лишний раз не говорили о преимуществе нашей страны.