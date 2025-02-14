«Деньги тратим на путешествия»: Зоя Бербер о том, почему важно отдыхать
Зоя Бербер считает, что отдых необходим, чтобы иметь вдохновение и силы
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru
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Раньше актриса совсем не умела это делать.
Актриса Зоя Бербер считает, что нужно обязательно отдыхать для того, чтобы иметь вдохновение и силы. К слову, сама артистка отдыхать долгое время не умела. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Аутсорс».
«У меня был в соцсетях комментарий: „Они надоели со своими курортами и отдыхами“. Друзья, знаете, что? Мы деньги, которые зарабатываем, тратим на путешествия, на отдых и на семью. Потому что надо обязательно вдохновлять себя для того, чтобы были силы и было желание дарить эти силы семье», — негодовала Бербер.
Год назад Бербер вышла замуж за актера Максима Белбородова. В июне 2024 года у пары родился сын. После крещения ребенка супруги улетели из России вдвоем, чтобы отдохнуть. Актриса также воспитывает десятилетнюю дочь от первого брака со сценаристом Александром Синегузовым.
«Я люблю больше работать, а муж учит меня отдыхать. Оказывается, я не умела», — делится артистка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бербер боялась говорить мужу о незапланированной беременности.