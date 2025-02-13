Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Денежное довольствие вырастет на 93,59%.

Военные пенсии будут проиндексированы с первого января 2025 года на 9,5%. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Новый закон предполагает рост денежного довольствия, учитываемого при расчете военной пенсии, на 93,59%. Размер выплат возрастет на уровень фактической инфляции за 2024 год — на 9,5%. Законопроект об увеличении военных пенсий на уровень инфляции был внесен на рассмотрение в Госдуму восьмого февраля. Депутаты приняли его, а затем документ одобрили и в Совете Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что студентам посоветовали начать откладывать на пенсию. Стоит заботиться не только о своем благополучии в настоящем, но и работать на перспективу. Откладывать деньги следует с 18 лет. Достаточно будет 1% от каждого дохода. С трудовых доходов следует откладывать по 7%.

Каждый внеплановый доход может пополнить бюджет на 25% от полученной суммы. В случае, когда размер заработной платы превышает инфляцию, целесообразно отложить минимум один спред. Таким образом, в будущем удастся увеличить свой бюджет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава государства подписал закон о штрафах за продажу детям баллончиков со сжиженным газом.