«Он меня купил»: Роза Сябитова об отношениях с женатым бизнесменом

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Главная сваха страны недавно отпраздновала 63-летие.

Телеведущая Роза Сябитова, соединившая крепкими семейными узами сотни россиян, заявила, что не нуждается в постоянном партнере. Этим знаменитость поделилась в беседе с MK.RU.

Откровенные подробности звезда сообщила, когда рассказывала о своей личной жизни. Оказалось, что «мужчина на каждый день» ей не нужен, потому что он приносит проблемы.

«В моем возрасте мужчина все равно идет пунктиром», — вынесла приговор совместной жизни с партнером Роза Сябитова.

Основной функцией мужчины в жизни Роза Сябитова и вовсе назвала зарабатывание денег. Однако она в дополнительном доходе, по собственным словам, не нуждается. Тем не менее, такая позиция не помешала свахе завести роман с «подпольным миллионером», уже состоящим в отношениях.

«Он принес нормальную курицу, из которой я сварила очень вкусный бульон. Потом он купил мне машину. Плюс к этому давал деньги. Кто же откажется от такого? Я же не сумасшедшая, чтобы отказаться!» — раскрыла все секреты Сябитова.

Подобное поведение телеведущая объяснила желанием решить свои проблемы и детей. Стыда же перед женой ухажера она не испытывает, так как отношения все равно прервались.

«У меня все хорошо», — сделала заключение о своем текущем состоянии Сябитова.

Ранее 5-tv.ru писал о других причинах Розы Сябитовой оставаться одинокой.