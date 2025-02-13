Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Гособвинение запросило для «королевы марафонов» шесть лет колонии.

Суд продолжит рассмотрение дела блогера Блиновской 27 февраля. Заседание запланировано на 13:00 по московскому времени. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В четверг заседание прошло в Савеловском суде в Москве. Гособвинение запросило для «королевы марафонов» шесть лет колонии. В ходе заседания прокурор обратила внимание на то, что блогер признала свою вину, но не признала наличие умысла.

Уголовное дело против Блиновской

В апреле 2023 года общественность узнала о ситуации, связанной с Еленой Блиновской, известной как «королева марафонов». Блогер попыталась покинуть территорию России и скрыться в Белоруссии, однако была задержана. При ней были найдены билеты в Казахстан.

В отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, она применяла схему дробления бизнеса и не выплатила налоги за период с 2019 по 2021 год на сумму около 900 миллионов рублей.

Суд продлил срок содержания под стражей Елены Блиновской до 2 мая 2025 года. Адвокаты уже давно планировали реализовать часть имущества блогера, чтобы покрыть ее задолженность перед государством. Часть средств уже была выплачена.

Например, в начале октября 2024 года стало известно о продаже квартиры Елены Блиновской в жилом комплексе «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, по всей видимости, сумма долгов превышает сумму имеющихся у нее активов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Блиновской предложили работу сразу после освобождения.