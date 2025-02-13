Момент провала под землю жителя Нижнего Новгорода попал на камеры
Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru
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Мужчина упал в яму глубиной десять метров по дороге на работу.
Момент провала под землю жителя Нижнего Новгорода попал на камеры видеонаблюдения. Кадры инцидента оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, мужчина по дороге на работу утром упал в яму глубиной десять метров на улице Керченская.
«Мужчина шел на работу и решил сократить путь по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине», — говорится в сообщении.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, смогли вытащить мужчину, после чего его передали медикам. К счастью, пострадавший отделался лишь ушибом.
В данный момент десятиметровая яма огорожена сигнальной лентой. Причины провала почвы еще предстоит выяснить.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли после обрушения в калийной шахте в Соликамске. До этого было известно, что они находятся под завалами. Уже создана комиссия для расследования причин несчастного случая.