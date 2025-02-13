Александра Винника везут в аэропорт в рамках обмена между РФ и США

Фото, видео: Petros Giannakouris/ТАСС; 5-tv.ru

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В России на этой неделе помиловали американского учителя Марка Фогеля, приговоренного к 14 годам тюрьмы за контрабанду наркотических средств.

Александра Винника, освобожденного из американской тюрьмы, сейчас передают от одной службы другой, что означает его скорое возвращение на Родину. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщил его адвокат.

Во время транзита, как правило, связи нет — это сделано по соображениям безопасности. Нашего соотечественника арестовали в 2017 году в Греции по запросу США. Вашингтон обвинял его в отмывании средств через криптобиржу.

Через год с похожим запросом обратился и Париж. Винник отбыл срок во Франции, а позднее его экстрадировали в США.

Россиянин сообщал о неоднократном нарушении своих прав, в том числе на суде в Греции ему не давали ознакомиться со всеми обвинениями и подготовиться к защите.

Нашего IT-специалиста освободили в обмен на помилование американского учителя Марка Фогеля, в 2022 году приговоренного к 14 годам тюрьмы за контрабанду и хранение наркотических средств. 11 февраля Фогель покинул Россию на частном самолете.