Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Очередное нападение украинских боевиков на территорию РФ произошло 12 февраля.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают все, чтобы не допустить миссию Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Киевский режим тем самым хочет обвинить Россию в якобы неспособности обеспечить безопасность на своей же территории. Об этом заявил депутат заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа в беседе с 5-tv.ru.

Карчаа назвал целенаправленной атаку ВСУ на колонну МАГАТЭ, осуществленную 12 февраля. Тем самым боевики намеревались сорвать очередную ротацию миссии.

«Украинский режим делает все, что в их силах, в целях недопущения на территорию ЗАЭС миссии международного наблюдения. <…> Задача — обвинить нас в неспособности обеспечения безопасности на нашей территории, со всеми вытекающими отсюда последствиями очередного дешевого, но очень громкого спектакля в западном информационном пространстве», — сказал депутат.

Киевский режим не смог осуществить задуманное благодаря мужеству и профессионализму бойцов армии России. В результате беда была предотвращена. Карчаа подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ обязаны своими жизнями российским военным.

В среду, 12 февраля, ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора ЗАЭС. Киевский режим продолжает создавать угрозу техногенной катастрофы. Это событие привлекло внимание боевиков не только из-за его географической близости к критически важному объекту, но и потому что такой акт военной агрессии мог повлиять на безопасность всей атомной станции.

Как указал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, из-за интенсивной военной активности пришлось отменить ротацию инспекторов агентства на ЗАЭС. По его словам, замена специалистов тщательно готовилась. Были получены письменные гарантии и России, и Украины о безопасности ротации, однако провести ее оказалось невозможно. Примечательно, что Гросси в очередной раз не стал возлагать вину за происходящее на Киев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего добиваются ВСУ срывом ротации МАГАТЭ. Киев выводит конфликт на новый уровень, целенаправленно создавая ядерную угрозу.