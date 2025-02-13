«Стоит отправить ей валентинку»: Боня решила помириться с Бородиной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Интернет-знаменитости уже 20 лет не могут зарыть топор войны.

Блогер Виктория Боня рассказала, что телеведущая Ксения Бородина всегда ее недолюбливала. Именно это, по ее мнению, является причиной их размолвки.

Однако, несмотря на это, блогер готова наладить отношения с телеведущей, и даже собирается отправить ей валентинку на День всех влюбленных. По крайней мере, так она ответила на вопрос подписчика про их конфликт.

«Это отличная идея, стоит попробовать отправить ей валентинку», — написала Боня в блоге.

При этом она отметила, что Бородина вряд ли захочет подружиться с ней, ведь их противостояние длится уже почти 20 лет. Сама Виктория утверждает, что не испытывает никаких негативных чувств к Ксении.

«Ну только могу ответить, если ее иногда что-то во мне не устраивает», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня похвасталась радостным событием. Блогер не отказывает себе в дорогих подарках. В видеоролике интернет-знаменитость показала, как получила ключи от элитной машины и после проехалась на ней до своего дома в Монако.