«Чумовой капитал» начнут получать молодые семьи оленеводов в НАО

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Размер выплаты составит 600 тысяч рублей.

Молодые семьи оленеводов из Ненецкого автономного округа (НАО) смогут получить 600 тысяч рублей благодаря программе «Чумовой капитал». Об этом заявил губернатор региона Юрий Бездудный в Telegram-канале.

«Чумовой капитал» будет выдаваться в виде компенсационной денежной выплаты на строительство или приобретение национального традиционного жилища и других построек, необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности тружеников тундры», — пояснил он цели программы.

Рассчитывать на поддержку могут молодые семьи оленеводов и чумработниц от 18 до 35 лет, имеющие одного и более детей.

Бездудный указал, что была проделана большая работа, и депутаты окружного парламента приняли изменения в закон Ненецкого автономного округа.

Глава региона рассказал, что с соответствующей инициативой выступила жительница Малоземельской тундры, глава семейно-родовой общины «Вы ту» («Огни тундры») Ольга Явтысая.

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