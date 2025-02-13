Житель Нижнего Новгорода по пути на работу провалился под землю на 10 метров

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина пытался «срезать» дорогу и пройтись по газону.

Человек провалился под землю на десятиметровую глубину на улице Керченская в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Мужчина шел на работу и решил сократить путь по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели вытащили пострадавшего и передали его врачам. Он отделался только ушибом. Сейчас место огорожено сигнальной лентой. Также уточняется, что пока неизвестно, почему провалилась почва.

Прежде сообщалось, что в Ленобласти школьник провалился в неогороженную водопроводную яму. Вокруг траншеи не были выставлены предупреждающие ограждения. В темное время суток яму и вовсе не было видно. Подросток после происшествия сам обратился в больницу. Врачи диагностировали у него ссадины мягких тканей лица и ушибленные раны нижней губы.

Ранее 5-tv.ru писал, что тела мальчиков пяти и семи лет обнаружили в водоеме в рабочем поселке Охотск в Хабаровском крае. Накануне перед происшествием они вышли гулять и домой не вернулись.