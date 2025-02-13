«Выдавливали детей»: в Крыму начали проверку после жалоб на халатность врачей роддома

Жительницы Крыма пожаловались на «выдавливание» детей в роддоме

Фото: 5-tv.ru

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Медперсонал нажимал одной из женщин на живот локтями, что привело к смерти ребенка.

Следователи проверяют жалобы женщин на роддом в Симферополе, где врачи использовали запрещенные методы и «выдавливали» детей во время родов. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России.

Правоохранительные органы расследуют ранее возбужденное уголовное дело о причинении телесных повреждений новорожденному ребенку во время экстренного родоразрешения.

«Выявлены дополнительные сведения об аналогичных фактах и жительницах полуострова, которые сообщили, что также пострадали в процессе родоразрешения от действий медперсонала в результате применения запрещенных методов извлечения плода», — отметили в ведомстве.

Следствие свяжется с инициативной группой, опубликовавшей видеообращение с жалобами, а также допросит ее участников в качестве потерпевших.

Кроме того, пострадавшие встретятся с министром здравоохранения республики. Параллельно ведется поиск других пострадавших от действий медицинского персонала этого роддома.

Ранее в социальных сетях появилось видеообращение жителей Крыма, обвиняющих врачей симферопольского роддома в грубом обращении с роженицами.

Супруги утверждали, что в ходе естественных родов медперсонал давил роженице на живот локтями, что привело к смерти ребенка.

Другая женщина сообщила о подобных действиях двух врачей и медсестры во время схваток, в результате чего ее ребенок родился посиневшим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело новорожденного ребенка нашли в бане под Петербургом.