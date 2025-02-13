Умерла актриса Нике Арриги, фильм с которой победил на Каннском кинофестивале

Фото: kino-teatr.ru

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Ей было 77 лет.

Французская модель, актриса кино и сериалов Нике Арриги умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Exclusive Films в соцсети X.

Согласно информации источника, актриса ушла из жизни 12 февраля в Риме. Точная причина смерти пока что неизвестна.

Нике начала карьеру во Франции, а потом стала работать по всей Европе. В кино она стала активно сниматься в 1960-1970-х годах.

На счету Нике Арриги около 30 ярких ролей, в том числе в таких фильмах, как: «Выход дьявола», «Сочувствие дьяволу», «Из ниоткуда», «Человек в чемодане», «Американская ночь», и «Влюбленные женщины».

Последний раз она сыграла в байопике с участием Жана Поля Бельмондо «Ставиский». Фильм одержал победу на Канском кинофестивале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северной Осетии во время концерта умерла руководитель оркестра.