Одни из самых кровопролитных боев: 80 лет минуло со взятия Будапешта

Прошло 80 лет со взятия Будапешта от нацистов

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

50 тысяч гитлеровцев были убиты, 138 тысяч — попали в плен.

Бои за Будапешт длились 108 дней. Гитлер стянул почти все имеющиеся резервы — 180 тысяч немецких и венгерских военных. На каждый километр фронта приходилось 60 вражеских танков.

Историки называют эту операцию одной из самых кровопролитных за все годы Великой Отечественной войны. Почти все воевавшие на стороне гитлеровской Германии — либо погибли, либо попали в плен. С нашей стороны пало 80 тысяч солдат.

«Из каждого угла, из каждого квартала можно ожидать что в тебя попадет пуля. Я был ранен. Осколок проскочил вот здесь вот», — поделился ветеран Великой Отечественной войны Владимир Располыхин.

Взятие Будапешта открыло миру страшную правду о преступлениях фашистов. В еврейском гетто Будапешта было 200 тысяч венгерских евреев, а выжила лишь треть. Одних убили в концлагерях, других фашисты расстреляли прямо на берегу Дуная.