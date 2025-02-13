В Мюнхене автомобиль наехал на группу людей, есть пострадавшие

Фото, видео: © РИА Новости/Sven Hoppe; 5-tv.ru

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Очевидцы уверяют, что водитель направил машину на людей намеренно.

Сообщения с пометкой «срочно» приходят в эти минуты из Мюнхена. Там автомобиль врезался в участников местного митинга. В городе сегодня бастуют работники местного аэропорта.

Известно о как минимум 15 пострадавших. Очевидцы уверяют, что водитель направил машину на людей намеренно, при этом объехав ограждения для безопасности.

До этого 5-tv.ru рассказывал, что в Германии при столкновении поезда с грузовиком погиб один человек. Кроме того, ранения тогда получили по меньшей мере 25 человек.