В Мюнхене автомобиль наехал на группу людей, есть пострадавшие
Фото, видео: © РИА Новости/Sven Hoppe; 5-tv.ru
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Очевидцы уверяют, что водитель направил машину на людей намеренно.
Сообщения с пометкой «срочно» приходят в эти минуты из Мюнхена. Там автомобиль врезался в участников местного митинга. В городе сегодня бастуют работники местного аэропорта.
Известно о как минимум 15 пострадавших. Очевидцы уверяют, что водитель направил машину на людей намеренно, при этом объехав ограждения для безопасности.
До этого 5-tv.ru рассказывал, что в Германии при столкновении поезда с грузовиком погиб один человек. Кроме того, ранения тогда получили по меньшей мере 25 человек.