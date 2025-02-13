Жители Дзержинска отказались эвакуироваться вглубь Украины

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мирные граждане ждали, когда армия России возьмет город.

Жители освобожденного Дзержинска в ДНР отказывались ехать на Украину. Об этом рассказали наши артиллеристы, которые участвовали в боях за населенный пункт.

Люди предпочли остаться в городе, ожидая российскую армию. Как только удалось обеспечить безопасность жителей, в тыл вывезли стариков и детей.

«Ребенок пил сок и молоко из пакетиков, одновременно… У меня у самого есть дети, да и у каждого у нас есть дети, и это очень… Этот ребенок был рад нашим укрытиям, кто-то дал яблочко, кто-то шоколадку, кто-то конфетку для ребенка», — со слезами на глазах рассказал старший стрелок Евгений Пономаренко.

Жители Дзержинска рассказали военным, что украинские боевики, угрожая оружием, заставляли их покинуть подвалы и бомбоубежища, а в укрытиях оборудовали свои позиции. При этом, чувствуя скорый провал обороны, ВСУ срывали злость, устраивая обстрелы мирных.