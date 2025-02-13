«Вспомним Чернобыль»: чего добиваются ВСУ срывом ротации МАГАТЭ

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Киев выводит конфликт на новый уровень, целенаправленно создавая ядерную угрозу.

После срыва ротации экспертов МАГАТЭ они вынуждены были вернуться на Запорожскую АЭС и продолжить работу. Сейчас станция функционирует штатно.

Минобороны РФ сегодня раскрыло детали атаки на колонну с экспертами. Киев применил FPV-дроны, минометы и артиллерию. В ведомстве подчеркивают- это была хорошо спланированная провокация.

Киев выводит конфликт на новый уровень, целенаправленно создавая ядерную угрозу. При этом в который раз на Западе будто не видят виновных в упор. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев разобрался в теме.

Эти кадры сейчас внимательно изучают в Вене, где находится штаб-квартира МАГАТЭ. Сняты они в районе крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

Почти полдень — как и всегда, в это время в сопровождении российских военных на белых машинах представители миссии направлялись в сторону Новоалександровки, где должна пройти ротация иностранных экспертов. Процедура хорошо известная всем. Движение колонны сопровождали атаки FPV-дронов и разрывы снарядов.

Прибывающие иностранные специалисты ехали со стороны Киева. В 25 километрах от пункта назначения украинскую колонну остановили боевики ВСУ.

Когда эксперты МАГАТЭ в сопровождении Минобороны подъезжали к месту встречи, по ним отработал миномет. Потом украинский FPV-дрон упал в 20 метрах от головной машины. Фактически это прямая провокация.

«Они не гнушаются тем, что это объекты повышенной опасности, ядерной опасности. Вспомним Чернобыль. Они же ведь обстреливали, в том числе, и уже на нашей территории старой, так скажем — это Курская АЭС, это Смоленская АЭС. К сожалению, таких провокаций может быть еще больше, в том числе по отношению к международным организациям», — сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Всего противник произвел как минимум 12 ударов по колонне с экспертами МАГАТЭ. 4 артиллерийских, 3 минометных и 5 FPV-дронами. Повреждения видны на автомобилях российских военных. Плановая ротация, ранее уже перенесенная с 5 февраля, вновь не состоялась по вине украинской стороны.

«У Зеленского единственное пространство для деятельности — это эскалация военных действий. Ядерный вопрос — один из ключевых, вопрос ядерной безопасности. Поэтому все, что усложняет отношения и возможности договориться США и России, для Зеленского — выигрыш. Поэтому он будет только на этой поляне действовать», — считает политолог Леонид Крутаков.

Прекрасно осознавая, с чьей стороны велся огонь, в МАГАТЭ снова не смогли или не захотели назвать вещи своими именами, опять сославшись на невозможность определить атакующую сторону. Однако всем все понятно и без слов.

«Для режима Зеленского неважно, правильно это или нет. Речь идет о том, чтобы сделать все возможное, чтобы выжить. Никто не знал, что президент Путин будет говорить с президентом Трампом. И вот сегодня утром все проснулись, и мир изменился. Зеленского убрали, он нелегитимен», — подчеркнул политолог Марк Лоу.

В итоге миссия МАГАТЭ была вынуждена снова перенести ротацию на неопределенный срок. Новая опасная провокация Украины может стать темой для ближайшего заседания Совбеза ООН.