Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Переговоры лидеров РФ и США состоялись 12 февраля. Это знаковое событие ждали многие.

Телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа — знаковое событие, которое многие ждали и возлагали большие надежды на изменение ситуации в мире после этой беседы. Причем они действительно могут произойти. Об этом рассказал геополитический аналитик Патрик Поппель в беседе с 5-tv.ru.

«Особенно это важно для нас, в Европе, потому что, как я уже не раз подчеркивал, конфликт на Украине, к сожалению, решается не между Брюсселем и Москвой, и даже не между Киевом и Москвой, а между Вашингтоном и Москвой. Ведь Америка сыграла определенную роль в начале этого конфликта, поддержав Майдан и так далее», — сказал он.

В такой политике роль сыграла администрация бывшего президента США Джо Байдена. Новый же американский лидер относится к таким вопросам более критично. Если при Байдене Штаты играли роль «мирового полицейского» и вмешивались в дела по всему миру, то при Трампе это изменится.

Как объяснил Поппель, нынешний президент хочет больше сосредоточиться на внутренних проблемах страны, занявшись вопросами социальной и экономической ситуации, восстановления мира внутри государства, налаживания отношений между различными политическими группами, а также развития национальной экономики.

«Можно сказать, что с приходом Трампа может начаться новая эпоха, и украинский конфликт в этом контексте также играет определенную роль. Была намечена возможная личная встреча между Путиным и Трампом, и это имеет огромное значение», — подчеркнул эксперт.

Встреча Путина и Трампа создаст для Европы непростую ситуацию. Так, если Вашингтон решит сократить поддержку Незалежной или полностью ее прекратить, то обстоятельства изменятся. В частности, тогда Европе придется самостоятельно решать, как действовать в конфликте на Украине.

«Таким образом, этот телефонный разговор был знаковым событием. Если состоится встреча Путина и Трампа, о которой было упомянуто, она может привести к серьезным изменениям на мировой арене. Можно сказать, что мы находимся в историческом моменте после этого телефонного разговора», — заключил Поппель.

В среду, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, обменом граждан и развитием сотрудничества между двумя странами. Темами для обсуждения также стали ситуация на Ближнем Востоке и иранская ядерная проблема. Подробнее о том, о чем говорили Путин и Трамп — в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп отметил нелегитимность президента* Украины Владимира Зеленского.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.