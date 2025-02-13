Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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ВС РФ продолжают выполнять задачи спецоперации.

Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации освободили населенный пункт Водяное Второе в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвигаться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе этих действий и был освобожден населенный пункт.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт с боевиками на окраине Часова Яра. Группу украинских националистов заметили с воздуха наши беспилотники.