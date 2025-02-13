После разговора Путина и Трампа курс доллара упал до 90 рублей
Фото: 5-tv.ru
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Об этом свидетельствуют данные торгов.
На внебиржевом рынке зафиксировано падение курса доллара до 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Рубль продолжает стремительно укрепляться к доллару в последнюю неделю. Тенденция наблюдается и после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщает EADaily.
Ранее в этот же день он колебался в районе 92 рублей. А к 10:25 по московскому времени стоимость доллара составила 90,80 рублей.
К слову, снизился и курс евро: если около 09:00 он составлял 96-98 рублей, то позже опустился до 94,7 рубля.
Кроме того, в начале утренней торговой сессии на 6,42% вырос индекс Мосбиржи.
В среду, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, обменом граждан и развитием сотрудничества между двумя странами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Национальный банк Украины поднял официальный курс американского доллара к гривне до исторического максимума. Предыдущий исторический максимум был достигнут 17 декабря 2024 года.