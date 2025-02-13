«Плакать хочется»: сестра Жанны Фриске сильно заболела

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Родственница знаменитости уже неделю борется с недугом.

Сестра певицы Жанны Фриске — Наталья — сильно заболела. На самочувствие она пожаловалась подписчикам в своем Telegram-канале.

«Сил нет уже кашлять… Сегодня уже от этого дико болит голова. Плакать хочется», — написала Наталья.

Недуг держится неделю и отступать, похоже, не планирует. Фриске призналась, что давно не болела так сильно, как в этот раз.

Наталья, так же как и сестра, строила музыкальную карьеру. Она даже выступала с группой «Блестящие» после того, как ее покинула родственница. Однако такого же успеха ей добиться не удалось. Через какое-то время она ушла из знаменитого коллектива и оставила шоу-бизнес.

Сейчас Наталья работает в сфере услуг красоты и воспитывает дочь Луну. Хотя она больше не поет, на одной из последних музыкальных премий вновь вышла на сцену. Наталья исполнила песню своей сестры в память о ней.

Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал том, сестра Жанны Фриске рассказала, кому досталась квартира певицы.