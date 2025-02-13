Фото: 5-tv.ru

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Ранее сообщалось, что они находятся под завалами. Уже создана комиссия для расследования причин несчастного случая.

Два человека погибли после обрушения в калиной шахте в Соликамске. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрия Махонин в своем Telegram-канале.

Известно, что на месте происшествия проводились запланированные работы по осмотру ствола. К несчастью, из-за отслоения нароста соли от крепи два сотрудника получили травмы, несовместимые с жизнью, как уточнил «Уралкалий».

Губернатор региона принес искренние глубокие соболезнования близким погибших сотрудников. На данный момент уже создана специальная комиссия по расследованию чрезвычайного происшествия.

Все производственные объекты компании в данный момент работают в классическом режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия произошла в шахте «Уралкалия» в районе 08:30 по московскому времени. Сотрудники оказались заблокированы в калийной шахте после ее обрушения.