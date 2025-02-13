Два человека оказались под завалами после обрушения в шахте в Соликамске

Фото: 5-tv.ru

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На месте работают спасатели.

В результате обрушения породы в шахте в городе Соликамск Пермского края под завалами оказались два человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По нашим данным, все произошло в шахте «Уралкалия» в районе 08:30 по московскому времени.

На месте работают спасатели. Подробности ЧП выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о произошедшей в прошлом году трагедии в Амурской области. Тогда на протяжении двух недель спасатели пытались вызволить оказавшихся в земляной ловушке 13 шахтеров после обрушения горных пород на руднике «Пионер».

Люди застряли на глубине более 100 метров, вызволить их, к сожалению, спасателям так и не удалось.