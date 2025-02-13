«Нас бросили на произвол судьбы»: жители Кузбасса замерзают из-за дефицита сортового угля

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Запасы стремительно тают, а вместе с ними и терпение людей.

Угольная столица России может замерзнуть из-за дефицита и низкого качества топлива. Жители Кузбасса массово жалуются на то, что вместо сортового угля им начали поставлять самую настоящую угольную пыль. Причем, стоимость выросла вдвое.

На ситуацию уже отреагировал глава региона. Он заявил о серьезных проблемах в добывающей отрасли. Речь идет о выживании угольной промышленности. Что стало причиной кризиса — разбирался корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Словно пыль рассыпались надежды кузбассовцев на комфорт и тепло. В домах не больше 15 градусов, и отапливать помещение нечем. Сортовый уголь по льготной цене больше не привозят. Дефицит.

«Вот блестящий, этот горит. А этот уже не будет гореть, это уже порода. Мы его выкидываем. Если где ямы на дороге, засыпаем его, а больше его некуда», — рассказала жительница Кемеровской области.

Все, что остается жителям, чтобы хоть как-то согреться, это использовать рядовой уголь вместо сортового. А это 80% пыли и лишь 20% крупная фракция, но и та не горит.

В Кемеровской области около трех миллионов жителей, на центральном отоплении порядка 60% населения, остальные отапливаются углем.

«Раньше два ведра закинешь в печку, его хватало на сутки. Жара дома была, мы ходили в халатике. А сейчас? Десять ведер надо закинуть», — жалуется женщина.

Для понимания: на дом в 50 квадратов требуется пять-шесть тонн угля в год. Это самый минимум. Стоимость тонны на рынке Кузбасса сейчас достигает пять тысяч рублей. Плюс еще доставка, разгрузка — еще около двух тысяч. Вот и получается 30-35 тысяч. Для многих это серьезный удар по бюджету.

«Нам на зиму не хватает, и пришлось нам с бабкой вдвоем покупать за 30 тысяч пять тонн», — пожаловался кемеровский пенсионер.

«На данный момент где-то в два раза все подорожало. Это будет для бюджета удар, особенно для пенсионеров», — заметил житель Кемеровской области.

Дома жителей остывают, эмоции начинают закипать. Люди даже записали коллективное видеообращение к президенту.

«Это проблема не только нашего города, это несчастье всей Кемеровской области и Кузбасса. Почему нас бросили на произвол судьбы?» — возмутились жители.

Сортовой уголь по сниженной цене стал пропадать из частного сектора постепенно. Сначала власти урезали нормативы, теперь в компании, которая обеспечивает жителей социальным углем, заявили, что сортового топлива по низким ценам больше вообще не будет.

По словам губернатора Кузбасса, регион сейчас ищет пути решения проблемы, но договориться на скидку с угольщиками невозможно, предприятия стали убыточными.

«Стоит вопрос о выживании отрасли в целом. В связи с этим угольщики уже не могут давать такие скидки на сортовой уголь, иначе не смогут выплачивать вовремя зарплату шахтерам, платить налоги в бюджет, расчитываться с контрагентами», — заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Проблемы в отрасли, по словам чиновников, начались после того, как Китай ввел импортную пошлину на российский уголь — поставки в страну в 2024 году упали на 7%.

Однако местным чиновникам сейчас нужно думать о том, что делать с нехваткой сортового топлива в собственном регионе. Причем действовать нужно как можно скорее. Впереди два месяца отопительного сезона. Запасы угля стремительно тают, а вместе с ними и терпение людей.