Сын Илона Маска вытер козявку о стол Трампа

Сын предпринимателя Илона Маска X Æ A-Xii (имя мальчика) вытер козявку из носа о 145-летний стол в Белом Доме. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Маск не так давно вступил в должность главы Департамента эффективности правительства США (DOGE). Вместе с новым президентом страны Дональдом Трампом он отвечал на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне 11 февраля.

На пресс-конференцию бизнесмен взял с собой четырехлетнего сына. Мальчик оказался активным. Он строил рожицы, перебивал отца и ковырялся в носу. После чего вытер козявку о стол Резолют, который был подарен королевой Викторией 19-му президенту Соединенных Штатов Резерфорду Хейсу в 1880 году.

elon's son just put a booger on the Oval Office desk pic.twitter.com/RLao6w6XFv