Дорога жизни: Финляндскому вокзалу в Петербурге исполнилось 155 лет
Финляндскому вокзалу в Петербурге исполнилось 155 лет
Фото, видео: Демьянчук Александр/ТАСС; 5-tv.ru
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Именно сюда после прорыва блокады Ленинграда прибыл первый поезд с большой земли.
155 лет сегодня исполняется Финляндскому вокзалу — месту, которое неразрывно связано с историей Петербурга. На площади у здания вокзала состоялось легендарное выступление Ленина на броневике перед рабочими.
Позже здесь установили один из первых памятников вождю революции. Отсюда начиналась дорога жизни, и именно сюда после прорыва блокады прибыл первый поезд с большой земли.
Жители осажденного города до сих пор помнят, как встречали долгожданный состав с продуктами.
«Поезда приходили. Возили хлеб для Северной столицы, и Ленинград нас радостно встречал», — говорит жительница блокадного Ленинграда Людмила Бакай.
Финляндский вокзал — это единственный вокзал Северной столицы, который сохранил свое историческое название. Сегодня это современный железнодорожный узел, которым ежегодно пользуются миллионы пассажиров.