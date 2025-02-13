Полтора месяца тяжелых боев: 80 лет освобождению Будапешта

Фото, видео: Лосин Борис, Леонидов Л./ТАСС; 5-tv.ru

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Ни в одном европейском городе советская армия не встречала такого ожесточенного сопротивления.

Бои за Будапешт продолжались 108 дней. Историки называют эту операцию одной из самых кровопролитных за все годы Великой Отечественной войны. Город превратили в мощный укрепрайон с тремя линиями обороны. Но героизм и смекалка наших солдат помогли разбить противника.

Почему Гитлер отправил на защиту венгерской столицы наиболее укомплектованные и элитные силы Рейха? И о каких новых чудовищных преступлениях фашистов мир узнал после освобождения Будапешта рассказывает корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Сейчас этот небольшой городок с красивой архитектурой живет тихой, размеренной жизнью. Сложно поверить, что в 1945-м он был практически полностью разрушен.

Секешфехервар первая столица Венгрии и город с драматичной историей. В годы войны он буквально переходил из рук в руки. В декабре 1944-го был освобожден от фашистов, затем советских солдат выбили в результате контратаки, но ненадолго.

Анатолий Медведь, хорошо помнит те кровопролитные бои, 17-летним мальчишкой служил минометчиком. Рассказывает, что освобождение города было стратегически необходимо — это ключ к Будапешту. А дальше Вена и Берлин.

«Нас готовили чтобы пройти через боевые порядки немцев и перерезать две дороги для отступления немцев», — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Медведь.

О тяжелых боях здесь напоминает одно из самых больших в Европе захоронений советских солдат. В этой земле покоятся больше четырех тысяч красноармейцев.

«Это крупный железнодорожный узел. Когда советские части вошли в город, это была первая точка, которая для немецкого командования стояла как точка, которую надо отбить», — рассказал исследователь воинских захоронений Андрей Оголюк.

Но еще важнее был Будапешт — гитлеровцы превратили столицу Венгрии в один сплошной укрепрайон. Атаки на город в лоб привели бы к большим потерям и разрушениям, вспоминает Елизавета Диденко. Разведчицей она прошла войну от Сталинграда до Будапешта. И встретила Победу в венгерской столице.

«Обходили как-то, чтобы зайти с тыла, чтобы меньше было убойных людей. Чтобы люди были живы. И так наши продвигались», — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Диденко.

Во время Будапештской операции было предпринято несколько попыток взять столицу Венгрии. Полтора месяца продолжались тяжелые бои. Советские солдаты форсировали Дунай, прорвали оборону и вышли к северным пригородам Будапешта. Гитлеровцы бросили все резервы на защиту Юга. Но танковые части Красной армии обошли город с Запада и вскоре он был полностью окружен.

Штурм Будапешта был одним из самых кровопролитных за всю войну. 80 тысяч советских солдат погибли. Гитлер стянул сюда все резервы. Это 188 тысяч немецких и венгерских солдат, брошенных на убой. 50 тысяч гитлеровцев были убиты, около 138 тысяч — попали в плен.

«В южной части Венгрии, в округе Зала, есть несколько нефтяных скважин, которые были очень важны для немецкой армии. Нефть была необходима в том числе и для их передвижения. Поэтому Гитлер не позволял войскам отступать», — отмечает доцент кафедры истории правоохранительных органов факультета правоприменения Национального университета государственной службы Томаш Ковач.

Ни в одном европейском городе советская армия не встречала такого ожесточенного сопротивления. Ситуацию осложняла тесная городская застройка. Бои шли за каждый дом.

«Из каждого угла, из каждого квартала можно ожидать что в тебя попадет пуля. Я был ранен. Осколок проскочил вот здесь вот», — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Владимир Располыхин.

13 февраля 1945-го мир узнал о новых военных преступлениях фашистов. В еврейском гетто Будапешта находилось 200 тысяч венгерских евреев. Выжила только треть. Большинство попали в концлагеря или были расстреляны фашистами.

Несколько десятков чугунных туфель — мужских, женских, детских — стоят здесь как напоминание о невинных жертвах, которых заставляли снимать обувь перед казнью. Прямо на этом месте, на набережной их жестоко расстреливали. Именно на этой набережной фашисты жестоко расстреливали евреев, а тела топили в реке Дунай.

Эти преступления не забыть. Но стереть память уже в наши дни пытается Европа с Западом. Польша, страны Прибалтики, Украина — сносят памятники советским воинам и переписывают историю, вычеркивая из нее страницы, посвященные подвигу советского воина, освободившего мир от нацизма.