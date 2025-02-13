Дмитрий Чеботарев застеснялся, рассказывая о своем подвиге на съемках сериала

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актер стал героем для партнерши Стаси Милославской — спас ей жизнь.

Актер Дмитрий Чеботарев пожинает лавры — он стал личным героем коллеги Стаси Милославской и всех, кому она рассказала историю своего спасения на премьере сериала «Челюскин. Первые». В этом проекте звезды работали вместе, и во время съемок произошел по-настоящему опасный инцидент. Только благодаря Чеботареву Милославская осталась цела и невредима.

Артистка поделилась эмоциями с журналистами и с большим вдохновением поведала о подвиге партнера. Разумеется, комментария тут же потребовали и от него. Но вместо гордой улыбки на его лице в этот момент появился застенчивый румянец. Рассказывать все же пришлось.

«Были две повозки собачьи, мы ехали на первой со Стасей, а следом шла вторая. Они достаточно тяжелые на достаточно большой скорости. То ли собаки испугались, то ли что-то произошло… Они вильнули в сторону, и наша повозка упала. Я понял, что следом за нами летит другая повозка — тяжелая, большая, груженная людьми… Стасю успел выдернуть из-под второй повозки. В нескольких сантиметрах она прошла от ее головы», — вспоминал Чеботарев.

Как отметил актер, этот проект научил его «аккумулировать человеческие силы и энергию». К счастью всех участников, происшествие не переросло в трагедию, все остались целы, и теперь о нем вспоминают с улыбкой.

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