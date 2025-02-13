Экипаж Ка-52м уничтожил огневые точки боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Пилоты ударного вертолета благополучно вернулись на аэродром вылета.
Экипаж вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.