Карин Кнайсль: Трамп мог бы посетить Москву на 9 мая

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

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Экс-глава МИД Австрии считает, что такой жест имел бы особый символизм.

Визит президента США Дональда Трампа имел бы большой символизм, если бы он произошел 9 мая. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

В среду президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался порядка полутора часов. По итогам беседы стало известно, что российский лидер пригласил своего американского коллегу в Москву.

«Трамп был официально приглашен в Москву. 9 Мая будет более чем символичным, поскольку мы вместе почтим память жертв Великой Отечественной войны и Второй мировой войны», — отметила Карин Кнайсль.

Сам Трамп после общения с Владимиром Путиным назвал прошедшую беседу продуктивной. Он отметил, что намерен поддерживать контакты с Москвой. Также глава Белого дома добавил, что планирует посетить Россию с визитом, а также пригласить Владимира Путина в США.

В сентябре 2015 года Владимир Путин в последний раз посещал Соединенные Штаты Америки. В рамках визита он выступил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и встретился с Бараком Обамой, занимавшим тогда пост президента США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие темы обсудили главы двух стран в ходе телефонных переговоров.