Во Франции 12 человек пострадали после взрыва гранаты в баре

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

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Помещение получило значительные повреждения, все окна были разбиты.

В результате взрыва в заведении Aksenir, расположенном во французском городе Гренобль, пострадали 12 человек. Об этом стало известно из сообщения радиостанции Ici, которое было опубликовано 12 февраля. Информация была предоставлена местными пожарными.

Инцидент произошел в среду вечером в баре-ресторане, который расположен в Олимпийской деревне на юге города.

Сообщается, что двое из пострадавших находятся в критическом состоянии. По мнению экспертов, причиной взрыва могла стать граната, которая сдетонировала в здании бара. Кроме того, помещение получило значительные повреждения, все окна были разбиты.

В связи с произошедшим инцидентом правоохранительные органы начали расследование. На данный момент у следствия нет информации о том, кто мог быть причастен к взрыву, сообщили.

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