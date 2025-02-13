Пока без снега: прогнозы синоптиков о погоде в Москве пока не подтверждаются

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Жители столицы всю неделю ждут осадков, но их нет.

В четверг, 13 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода без существенных осадков. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем температура воздуха будет варьироваться от мину семи до мину пяти градусов. Ночью ожидается похолодание до минус восьми градусов. В Московской области днем прогнозируется температура от минус девяти до минус четырех градусов, а ночью возможно понижение до минус 11 градусов.

Скорость западного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 749–752 мм ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве ближе к выходным синоптики обещают снег.