Дмитрий Чеботарев спас Стасю Милославскую на съемках сериала «Челюскин. Первые»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Актриса едва не попала под тяжелые сани с собачьей упряжкой.

Актриса Стася Милославская на премьере сериала «Челюскин. Первые» рассказала, как проходили съемки истории о крушении ледокола во время прохождения Северного морского пути в 30-е годы XX века. Группа трудилась на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, в Петербурге и Кронштадте. Масштабные работы произвели на артистку большое впечатление, не обошлось и без суровых испытаний в по-настоящему тяжелых погодных условиях.

«У нас столько экшена в сериале! Нас постоянно было по 100 человек артистов на площадке, и это, конечно, со стороны выглядит вау! Такое количество артистов, все работают, у каждого своя задача, круто!» — призналась Милославская.

Одна из сцен с участием звезды оказалась действительно опасной. Вместе с коллегой Дмитрием Чеботаревым она ехала по снегу на санях с собачьей упряжкой. Стая хаски мчалась с огромной скоростью, и на повороте нарты занесло, они перевернулись и люди свалились в сугроб. Падение здесь — не самое страшное. Следом шла еще одна повозка, и собаки не собирались останавливаться. Чеботарев не растерялся.

«У него сработал то ли отцовский какой-то инстинкт, то ли просто у него быстрая реакция. Он меня за шкирку оттащил и спас, потому что эта повозка, эти собаки могли проехаться по мне. А там были железные балки, которые могли ударить мне в голову, в спину, и это могло очень плохо закончиться. Диме большое спасибо, он меня спас, мы очень испугались, но все обошлось», — вспоминала артистка.

А вот холода Милославская не боялась. Еще накануне съемок в Териберке (село в Кольском районе Мурманской области. — Прим. ред.) как следует подготовилась к работе на морозе.

«Отогревались, нас хорошо утепляли. Промерзали на самом деле только лицо и нос. Я перед поездкой в Териберку заказала на маркетплейсе шерстяные трусы. Помогло, конечно, да. Также было по десять слоев термобелья, грелки везде всунуты в карманы, чай, может быть, что покрепче, но после смены», — рассказала она.

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