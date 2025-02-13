«Я поеду в Россию, а Путин приедет в США»: Трамп рассчитывает на взаимные визиты
CBS News: Дональд Трамп ожидает визита Владимира Путина в США
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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В последний раз Путин посещал США в сентябре 2015 года
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что ожидает визита российского лидера в Соединенные Штаты. Об этом сообщает CBS News.
«Наше взаимодействие с Владимиром Путиным будет в основном проходить по телефону. Но я жду личной встречи. Ожидается, что я отправлюсь в Россию, а он приедет сюда, в США», — заявил журналистам Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что первая очная встреча лидеров двух стран пройдет в Саудовской Аравии. Президент США сообщил, что намерен поддерживать регулярные телефонные контакты с российским коллегой.
В последний раз Владимир Путин посещал США в сентябре 2015 года. Тогда российский лидер выступил на Генассамблее ООН, а также провел встречу с Бараком Обамой, который тогда был президентом Соединенных Штатов.
В среду, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, обменом граждан и развитием сотрудничества между двумя странами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за сотрудничество в сфере обмена гражданами.