Фото: Zuma/TASS/ТАСС

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Мозаика располагается на одной из станций киевского метро.

В киевском метро демонтируют панно с изображением героев-красноармейцев. Об этом сообщают украинские СМИ.

«В первом квартале этого года демонтируют мозаичное панно с изображением красноармейца на станции столичного метрополитена «Дворец Украина», — говорится в информационном сообщении.

Изображение героев-освободителей уже перекрыли фальшивой стеной из гипсокартона. Помимо мозаичного панно, на станции также скрыли чеканки с изображениями «Звезды Красной армии» и «Звезды Советской армии».

Процесс так называемой «декоммунизации», наравне с уничтожением памятников русской культуры, идет на Украине уже несколько лет и начался задолго до СВО. По утверждению нелегитимных киевских властей, это нацелено на якобы укрепление «независимости» Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев готовит провокацию против РФ с подрывом иностранного судна на Балтике.