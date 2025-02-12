Трамп сообщил о продуктивном диалоге с Путиным: что обсудили лидеры

Путин и Трамп договорились о новом витке переговоров по Украине

Фото: Evan Vucci/ТАСС

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Президент США надеется, что теперь отношения двух стран выйдут на новый уровень.

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным, который состоялся 12 февраля. В публикации на платформе Truth Social Трамп отметил, что беседа была долгой и насыщенной, а обсужденные темы — актуальные для мировой политики.

Среди ключевых вопросов, затронутых в разговоре, — Украина, ситуация на Ближнем Востоке, энергетика и искусственный интеллект. Не забыли лидеры и о более глобальных темах: Трамп отметил, что они обсудили историческое наследие обеих стран, включая роль Советского Союза в победе над нацизмом во Второй мировой войне.

Особое внимание президенты уделили вопросу украинского кризиса. Они пришли к выводу, что для настоящего прогресса важно прекратить войну, и договорились наладить сотрудничество для достижения этой цели. Важной частью диалога стало согласие на организацию официальных визитов и начало совместных переговоров.

Трамп подчеркнул, что процесс будет возглавлять группа американских официальных лиц, включая госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца. Американский президент выразил надежду, что переговоры принесут реальные результаты, и отношения двух стран выйдут на новый уровень.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп обратился с большой благодарностью к Путину.