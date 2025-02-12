«Люблю себя, свой нос и подбородок»: Погребняк не поддалась на критику внешности
Блогер Мария Погребняк: люблю себя, свой подбородок, ушки, нос, глаза, тело
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Блогер не стала терпеть словесные нападки.
Бывшая супруга футболиста Павла Погребняка Мария вновь в центре внимания общественности. Блогера, чье тело выглядит безупречно даже после рождения четвертого ребенка, не раз спрашивали о секретах красоты и стройности.
Ответы Маши просты, но эффективны: она открыто делится своими методами поддержания формы. Однако недавно вопросы поклонников перешли черту, когда в одной из социальных сетей ее упрекнули за слишком длинный подбородок.
«Я очень люблю себя, свой подбородок, ушки, нос, глаза, тело. Но естественно стареть не буду», — не растерялась Погребняк.
Ответ, полный уверенности и самоиронии, только подтверждает, почему ее считают настоящим примером для подражания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Погребняк встала на сторону Дубцовой в конфликте с Шаляпиным. Певец назвал Ирину «сбитым летчиком», а ее песни — вчерашним днем. Прохор также заявил, что считает себя более востребованным.
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