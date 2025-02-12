Медики пытаются транспортировать в больницу 400-килограммового петербуржца

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Для этого пришлось прибегнуть к помощи МЧС.

В Петербурге медики пытаются вынести из квартиры мужчину весом 400 килограммов, чтобы довести его до больницы. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Для этого врачам пришлось прибегнуть к помощи МЧС, так как транспортировать самостоятельно больного у них не получается. Спасательная операция развернулась на проспекте Луначарского.

По некоторым данным, у петербуржца есть подозрение на пневмонию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю. В операции задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке. Из ловушки уже вызволили около 100 человек.

Огромная трещина образовалась на одной из рек внезапно. Разлом видно даже из космоса. Соответствующие кадры прислали с международной космической станции. А ведь ранее экстренные службы предупреждали: выход на лед запрещен.