Медики пытаются транспортировать в больницу 400-килограммового петербуржца
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Для этого пришлось прибегнуть к помощи МЧС.
В Петербурге медики пытаются вынести из квартиры мужчину весом 400 килограммов, чтобы довести его до больницы. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Для этого врачам пришлось прибегнуть к помощи МЧС, так как транспортировать самостоятельно больного у них не получается. Спасательная операция развернулась на проспекте Луначарского.
По некоторым данным, у петербуржца есть подозрение на пневмонию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю. В операции задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке. Из ловушки уже вызволили около 100 человек.
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