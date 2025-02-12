Крым — наш: шеф Пентагона признал невозможным возвращение Украины к границам 2014-го
Шеф Пентагона признал невозможным возвращение Украины к границам 2014-го
Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Иглов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Этот сценарий, по признанию американцев, не может быть частью мирного плана.
Администрация Трампа не рассматривает членство Украины в НАТО в качестве части мирного плана. Об этом заявил в Брюсселе на встрече, так называемой контактной группы по Украине, министр обороны США Пит Хегсет.
По его словам, дипломатический сценарий урегулирования конфликта делает нереалистичным даже обсуждение вступление Киева в альянс, а поэтому исключает любые разговоры о его будущем участии в НАТО.
И еще один удар по позициям Зеленского — шеф Пентагона назвал невозможным возвращение Украины к границам до 2014 года.