Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Губернатор Запорожской области сравнил действия ВСУ с терроризмом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили провокацию на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Украинская сторона сорвала ротацию сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В своем Telegram-канале он заявил, что провокация была «циничной», но благодаря оперативным действиям военной комендатуры и Росгвардии, специалисты агентства смогли избежать опасности. Он также добавил, что действия Украины в этом контексте напоминают терроризм.

Губернатор выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ смогут правильно оценить поступки украинских властей и сделать выводы о разумности их действий в текущей ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал про атаку ВСУ на автостоянку, которая расположена в 300 метрах от реактора ЗАЭС. Это событие привлекло внимание не только из-за его географической близости к критически важному объекту, но и потому что такой акт военной агрессии мог повлиять на безопасность всей атомной станции.