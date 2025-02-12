«Я стала бабушкой»: Анна Седокова сообщила о пополнении в семье

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь 1

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Певица привлекла внимание поклонников неожиданным заявлением.

Певица Анна Седокова заявила, что в свои 42 года стала бабушкой. Об этом она сообщила в социальных сетях, чем тут же возбудила целую волну обсуждений.

Оказавшись в центре внимания, Седокова быстро прояснила ситуацию. Оказавшееся пополнение — это не человек, а питомец.

«Теперь у моей дочки есть дочка, и это первый кот в нашей семье. Добро пожаловать, Bean (все никак не смирюсь с этим именем, но я демократичная ма и принимаю решения своих детей), Diva (да, это второе имя, которое я ей все же дала) в семью. Я всегда мечтала о коте, но иногда мечты суждено осуществить нашим детям», — рассказала она.

Тем не менее, многие подписчики остались в замешательстве. В то время как певица радостно делится семейными новостями, ее аккаунт продолжает быть центром бурных обсуждений, ведь расследование трагической смерти ее бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы — все еще не завершено.

Семья спортсмена утверждает, что к случившемуся может быть причастна именно Седокова, якобы она могла довести экс-супруга до суицида. Напомним, спортсмен тяжело переживал их развод.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сын Анны Седоковой узнал о смерти Яниса Тиммы.