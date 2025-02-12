ГД в первом чтении приняла проект о сдаче ОГЭ по русскому языку и математике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эксперимент будет проводиться в пяти регионах России.

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) только по русскому языку и математике.

Проект будет проходить в рамках эксперимента в пяти субъектах России. В частности, изменения коснутся Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской и Ростовской областей, а также Республики Северная Осетия — Алания.

Документом предлагается установить особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования в 2025 году. Для получения аттестата предлагается сдавать обязательно экзамен только по двум, а не четырем предметам.

До этого сообщалось, что родители будут наблюдать за досмотром детей перед ЕГЭ. Речь идет о работе в пунктах проведения экзамена во время прохода школьников через рамки металлодетекторов. Также в этом году запустят чат-бота, с помощью которого выпускники и их родители смогут сообщать о нарушении своих прав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме заявили о начале процесса отказа от ЕГЭ. В стране может появиться новая система оценки знаний школьников.