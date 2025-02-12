«Я знал, что рядом папа»: Александр Стриженов рассказал, как отец спас ему жизнь

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Актер до сих пор вспоминает случай во время купания в Балтийском море.

Сын народного артиста СССР Олега Стриженова — кинорежиссер Александр Стриженов — помнит, как отец спас его в Балтийском море, когда ему было всего два года. Об этом он рассказал во время церемонии прощания с родителем. Видео с места публикует 5-tv.ru.

Это произошло в Пирите под Таллином, когда маленький Александр перевернулся на надувном матрасе.

«Свет уходил от меня по мере погружения, но было абсолютно спокойно, потому что я знал, что рядом папа. Отцовские руки наклонились и вынули меня из Балтийского моря», — вспоминает актер.

Это было одно из самых ярких и первых воспоминаний об отце, говорит Стриженов-младший. Поэтому он останется навсегда у него в памяти как отец, на которого всегда можно было положиться. Более того, отец никогда не наказывал его за всю жизнь.

Во время беседы с журналистами Александр Стриженов также вспомнил, как многие коллеги говорили о «дурном характере» его отца. Однако актер лишь возражает этому, говоря, что у его папы просто был характер.

Народный артист СССР Олег Стриженов ушел из жизни в воскресенье, 9 февраля. Перед этим у 95-летнего артиста произошел ишемический инсульт, именуемый инфарктом мозга. Его срочно госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать состояние знаменитого пациента, но через несколько дней он умер.

Церемония прощания с актером прошла 12 февраля в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Стриженова не смог сдержать слез на церемонии прощания с отцом.