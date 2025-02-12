«Мама забрала»: сын Стриженова не смог сдержать слез на церемонии прощания с отцом

Сын Олега Стриженова не смог сдержать слез на церемонии прощания с отцом

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Народный артист СССР скончался 9 февраля.

Сын народного артиста СССР Олега Стриженова — кинорежиссер Александр Стриженов — не смог сдержать слез на церемонии прощания с отцом. Она проходит в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. Видео с места публикует 5-tv.ru.

В день своей смерти Олег Александрович говорил своей помощнице, чтобы она открыла входную дверь. Она спросила зачем, и тогда он произнес пророческую фразу.

«Открой входную дверь, мама придет». Ну вот, пришла и забрала», — сквозь боль со слезами на глазах рассказал Александр.

Советский и российский актер театра и кино Олег Стриженов ушел из жизни в воскресенье, 9 февраля. Перед этим у 95-летнего артиста произошел ишемический инсульт, именуемый инфарктом мозга. Его срочно госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать состояние знаменитого пациента, но через несколько дней он умер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнился Олег Стриженов.